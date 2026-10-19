امروز دوشنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۵)، در مجموع ۵۸۹ هزار و ۲۱۶ تن محصول در تالار‌های مختلف بورس کالای ایران عرضه می‌شود که سهم تالار صنعتی و معدنی از این میزان، بیش از ۳۲۶ هزار تن است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در تالار صنعتی و معدنی ۳۲۶ هزار و ۸۲۵ تن محصول شامل ۳۱۸ هزار و ۵۲۰ تن فولاد، ۵ هزار و ۶۰۰ تن آلومینیوم، یک هزار و ۸۳۰ تن مس و ۸۷۵ تن تیشو عرضه می‌شود.

تالار صادراتی کیش نیز میزبان عرضه ۲۱۷ هزار و ۷۶۵ تن محصول شامل ۱۴۶ هزار و ۱۹۳ تن سیمان، ۶۰ هزار تن کلینکر، ۱۰ هزار تن گوگرد و یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۳۸ هزار و ۳۷۵ تن محصول عرضه می‌شود که شامل ۱۹ هزار و ۱۳۲ تن مواد پلیمری، ۱۲ هزار تن گوگرد، ۳ هزار و ۸۲۶ تن روغن، ۳ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده‌های نفتی و ۱۵۰ تن قیر است.

همچنین در تالار فرعی بورس کالای ایران، ۶ هزار و ۳۱۵ تن فولاد و مواد پلیمری روی میز فروش می‌رود.