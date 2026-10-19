طرح مزارع الگویی در ۱۷۰ نقطه، در قالب برنامه‌ای سه‌ساله با هدف کاهش ۲۰ درصدی فاصله میانگین عملکرد میان واحد‌های اصلی و تابعی در خوزستان اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از اجرای طرح مزارع الگویی در ۱۷۰ نقطه استان، تقویت آموزش و ترویج به‌عنوان مهم‌ترین ابزار افزایش عملکرد و اقتصادی‌کردن تولید و ضرورت اندازه‌گیری داده‌محور میزان مصرف آب و نهاده‌ها خبر داد.

جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: طرح مزارع الگویی در قالب برنامه‌ای سه‌ساله تنظیم شده است که کاهش ۲۰ درصدی فاصله میانگین عملکرد میان واحد‌های اصلی و تابعی و افزایش ۱۰ درصدی عملکرد کل مزارع هر منطقه پس از سه سال را هدف‌گذاری می‌کند.

‌وی با بیان اینکه کمیته استانی این طرح از ابتدای تابستان تشکیل و مزرعه الگویی در استان جانمایی شد افزود: این مزارع شامل ۱۲۰ مزرعه گندم، ۱۹ مزرعه کلزا، ۱۱ مزرعه جو، هفت مزرعه برنج، ۶ مزرعه ذرت علوفه‌ای، ۶ مزرعه چغندر و یک مزرعه سیب‌زمینی است.

به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان یک هزار و ۶۱۴ مزرعه تابعی در این طرح پیش‌بینی شده است.

‌وی عنوان کرد: آموزش و ترویج و انتقال یافته‌ها مهم‌ترین ابزار سازمان برای افزایش عملکرد و اقتصادی‌کردن تولید به‌شمار می‌آید و در همین چارچوب آموزش‌ها مکان‌محور در راستای هوشمندسازی در اختیار واحد پایش قرار می‌گیرد تا در صورت کم‌بودن آموزش‌ها در هر منطقه، به‌سرعت ترمیم شود.

سلطانی کاظمی ادامه داد: همچنین کمیته تعیین محتوا به‌صورت مستمر محتوای آموزشی و ترویجی را تهیه و در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.

‌وی با تاکید بر کشاورزی دقیق و داده‌محور گفت: اندازه‌گیری دقیق میزان مصرف آب، کود و نهاده‌ها در هر مزرعه ضرورتی جدی است، زیرا تنها با داده‌های کمی و میدانی می‌توان کاهش خلا عملکرد را محقق کرد و در برخی اراضی نیز به‌دلیل نبود پتانسیل لازم توصیه به کشت توجیه‌پذیری ندارد.

‌رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: مسائل و چالش‌ها با همکاری همه بخش‌های حوزه جهاد کشاورزی استان شناسایی و راهکار‌های حل آنها تدوین می‌شود و تمام تلاش بر این است که موارد در سطح استان حل و فصل شود.

سلطانی کاظمی اضافه کرد: اگر قرار باشد درخواستی از بالادست مطرح شود، در قالب پیشنهادات مشخص ارائه می‌شود تا نتیجه‌گیری امکان‌پذیر باشد.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.