اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور در گلزار شهدای دانش‌آموزان میناب، با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهدای مدرسه شجره طیبه میناب ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در سفر نظارتی به استان هرمزگان، با حضور در گلزار شهدای دانش‌آموزان میناب، با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهدای مدرسه شجره طیبه میناب ادای احترام کردند.

اعضای این کمیسیون در جریان حضور در گلزار شهدای دانش‌آموزان میناب، با خانواده معظم شهدا دیدار و گفت‌و‌گو کردند.