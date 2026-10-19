مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به اینکه ۵۵۰ کیلومتر از کریدور نوار ساحلی کشور در این استان قرار دارد، گفت: طرح بهسازی دو کریدور استان در دستور کار است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرزاد رستمی اظهار کرد: کریدور نوار ساحلی کشور حدفاصل عسلویه تا دیلم به طول ۵۵۰ کیلومتر در محدوده استان بوشهر قرار دارد و به دلیل اهمیت راهبردی بنادر تجاری و لزوم ایمن‌سازی تردد خودرو‌های سنگین و محموله‌های پتروشیمی، بهسازی این محور به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گرفته است.

انجام ۲۲۷ کیلومتر روکش و بهسازی در سال جاری

وی با اشاره به حجم اقدامات انجام‌شده از ابتدای امسال تا کنون، افزود: در این مدت، ۲۲۷ کیلومتر از این کریدوری نوار ساحلی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بهسازی شده است.

به گفته رستمی، این اقدامات شامل عملیات روکش آسفالت، لکه‌گیری، اجرای آسفالت حفاظتی و درزگیری بوده است.

۱۶۰ کیلومتر در دست اجرا و ۱۷۶ کیلومتر در مرحله مناقصه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: علاوه بر اقدامات انجام‌شده، بهسازی ۱۶۰ کیلومتر دیگر از این مسیر با برآورد اعتباری معادل ۴۰۰ میلیارد تومان با قوت در حال اجراست.

رستمی اضافه کرد: همچنین ۱۷۶ کیلومتر دیگر با اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان در مرحله مناقصه قرار دارد که با نهایی شدن تشریفات قانونی و تعیین پیمانکاران، عملیات اجرایی آن کلید خواهد خورد تا در نهایت تمامی طول مسیر کریدوری به‌صورت کامل بهسازی شود.

وی تصریح کرد: با تکمیل کامل طرح‌های بهسازی این کریدور، شاهد ارتقای ضریب ایمنی، کاهش چشمگیر مدت زمان سفر، بهینه‌سازی مصرف انرژی و در نهایت افزایش رضایت‌مندی کاربران جاده‌ای خواهیم بود.

پیشرفت ۶۰ درصدی جایگزینی حفاظ بتنی در محور عسلویه - کنگان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از تداوم راهداری محوری در دو کریدور اصلی استان از سوی اداره‌های شهرستانی خبر داد و گفت: در این راستا اقداماتی نظیر نصب و شستشوی علائم، خط‌کشی راه‌ها و تأمین روشنایی نقطه‌ای به صورت مستمر در دست اجراست.

رستمی اضافه کرد: برای کاهش شدت تصادفات خطرناک رخ‌به‌رخ، طرح مهم جایگزینی حفاظ بتنی با حفاظ‌های فلزی در محور عسلویه - کنگان و بالعکس با اعتباری معادل ۷۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته که این طرح پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی دارد.