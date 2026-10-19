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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای برخی از مردم پیامک تکمیل اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن ارسال شده که باید در سامانه دولت این اطلاعات را تکمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سهمگین با اشاره به اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به شیوه ثبتی مبنا گفت: اطلاعات جمعیتی کشور در این مرحله تا حد زیادی مشخص شده و جمعیت ایران بیش از ۸۵ میلیون نفر و جمعیت کهگیلویه و بویراحمد حدود ۷۵۰ هزار نفر برآورد شده است.
وی افزود: افرادی که اطلاعات محل سکونت آنها ناقص است از طریق مرکز آمار ایران برای آنها پیامک ارسال شده تا اطلاعات خود را تکمیل کنند و این افراد باید بدون کلیک روی هیچ لینکی مستقیماً وارد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) شوند و اطلاعات خود را تکمیل کنند.
سهمگین با بیان اینکه شهروندان برای تکمیل اطلاعات دو هفته فرصت دارند افزود: در صورت تکمیل نشدن اطلاعات از طریق تماس تلفنی برای پیگیری با این افراد ارتباط برقرار خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همچنین از آغاز مرحله میدانی سرشماری از دوم آبان به مدت یک ماه خبر داد و گفت: در این مرحله اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیتی، وضعیت اشتغال، باروری و مسکن حدود ۱۰ درصد خانوارهای کشور بهصورت حضوری جمعآوری میشود.