هشت سریال تازه در گونه‌های تاریخی، حماسی، معاصر، دفاع مقدس و کمدی، از سوی سیمافیلم در مراحل مختلف پیش‌تولید، تصویربرداری و پس‌تولید قرار گرفتند تا به‌تدریج روی آنتن شبکه‌های مختلف سیما بروند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «حماسه زاگرس»، «نگین ارباب»، «شکیب عیار»، «خانم یامامورا»، «سرباز کوچک امام»، «پرنده کوکی»، «ماه عسل» و فصل پنجم «زیرخاکی» از جمله آثاری هستند که به‌تدریج برای حضور در قاب تلویزیون آماده می‌شوند.

در این مجموعه آثار، از روایت زندگی و مبارزات شیرعلی‌مردان بختیاری و قصه‌ای از روزگار پس از واقعه کربلا تا زندگی تنها مادر شهید ژاپنی، داستان یک نوجوان آزاده، ماجرا‌های یک زوج جوان و بازگشت دوباره «فریبرز باغ‌بیشه» به تلویزیون دیده می‌شود.