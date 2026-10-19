به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و هفته ملی سلامت بانوان همایش بزرگ ورزش بانوان شاغل در ادارات دولتی و خصوصی همدان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به هم‌زمانی هفته تربیت بدنی و ورزش با هفته ملی سلامت بانوان گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه‌های ویژه‌ای شامل ورزش، سلامت و سایر موارد برای بانوان شاغل در نظر گرفته شده است.



معصومه باقری، هدف اصلی این برنامه‌ها را ارتقای سطح توانمندی بانوان در حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: اگر سلامت زنان مورد توجه قرار گیرد، سلامت خانواده و در ادامه سلامت جامعه تأمین خواهد شد.



در پایان این همایش و بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یک اصله نهال در محوطه ورزشگاه شهدای قدس کاشته شد.