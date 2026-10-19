فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، از کشف انبار احتکار دارو در شهرستان پیشوا و توقیف حدود ۱۰ هزار قلم دارو به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس آگاهی شهرستان پیشوا یک انبار نگهداری و احتکار دارو‌های پزشکی را کشف کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران، سردار امیریان با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، این انبار را شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: در بازرسی از انبار، حدود ۱۰ هزار قلم داروی پزشکی به ارزش کارشناسی‌شده ۱۵۰ میلیارد ریال کشف شد.

امیریان بیان کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی، اقلام مکشوفه برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.