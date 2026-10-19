فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف ۴ هزار و ۳۱۴ عدد انواع نوشت افزار قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید صانعی پور شهرستان فردوس، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ عباس حسنی افزود: مأموران پس از انجام هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از خودرو، ۴ هزار و ۳۱۴ عدد انواع نوشت افزار قاچاق که فاقد هرگونه اسناد و مجوز قانونی و گمرکی بود را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله‌ای پلیس با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مرتبط با قاچاق، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.