کمانداران ایران در نخستین روز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در بخش‌های مختلف به رقابت پرداختند که حاصل آن حضور چهار در جمع ۱۰ نفر برتر دور مقدماتی و صعود به یک‌هشتم نهایی بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تیراندازی با کمان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ دوشنبه، ۲۷ مهر آغاز شد و کمانداران ایران در بخش‌های مختلف به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان راهی مرحله یک‌هشتم‌نهایی شدند.

نتایج کمانداران ایران به شرح زیر است:

پارا ریکرو زنان

سمیه رحیمی با کسب ۶۱۳ امتیاز در دور مقدماتی چهارم شد و محدثه باباحبیب نیز با ۵۳۵ امتیاز در جایگاه دهم قرار گرفت.

تیم دوبل پارا ریکرو زنان ایران نیز با کسب ۱۱۴۸ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

پاراکامپوند مردان

امیررضا بارانی با کسب ۶۳۳ امتیاز در دور مقدماتی پنجم شد و هادی نوری با ۶۲۱ امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.

نوری در مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل ویرو آناک جولین از مالزی به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد.

تیم دوبل مردان ایران نیز با کسب ۱۲۵۴ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

تیم میکس ریکرو

تیم میکس ریکرو ایران با کسب ۱۲۴۸ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

پیش از این غلامرضا رحیمی دیگر نماینده ایران در پارا ریکرو مردان نیز با قرار گرفتن در رتبه چهارم دور مقدماتی، به مرحله یک‌هشتم نهایی حذفی صعود کرد.