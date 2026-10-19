به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهارمین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان «هاشمی، خیرگردی، فربد، تاجمیر و دیگران» و با هنرمندی محمد نادری، ارسلان قاسمی، شهین تسلیمی، سیاوش چراغی‌پور، مجتبی رجبی و بهزاد حاجی‌زاده، روایتگر داستانی از شهدای نیروی انتظامی و ماجرای کودکی است که پس از نیامدن والدینش، سوار خودروی پلیس شده و سرآغاز اتفاقاتی غیرمنتظره می‌شود.

همچنین فیلم سینمایی روسی «چالش در فضا» به کارگردانی کلیم شیپنکو و با بازی یولیا پرسیلد، میلوش بیکوویچ و ولادیمیر ماشکوف، داستان مأموریت پزشکی برای نجات جان یک فضانورد را روایت می‌کند.

سکانس‌های این اثر در سال ۲۰۲۱ در ایستگاه فضایی بین‌المللی فیلمبرداری شده و امشب ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.