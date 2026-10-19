اداره حفاظت محیط زیست پیشوا با اجرای طرح نظارتی گسترده، ۱۵ واحد متخلف در حوزه‌های صنعتی و خدماتی را مهروموم و پرونده آن‌ها را به مراجع قضایی و مالیاتی ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایوب زارع، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا، با تشریح اقدامات نظارتی این اداره از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: براساس وظایف ذاتی و صیانت از سلامت زیست‌محیطی شهرستان، پایش مداوم واحد‌های صنعتی، مستقر در شهرک صنعتی و حاشیه شهرستان، مراکز درمانی، قالیشویی‌ها، دامداری‌ها و سایر صنوف در دستور کار قرار گرفت که تاکنون بالغ بر ۸۰ مورد پایش تخصصی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به صدور ۱۱ فقره اخطاریه زیست‌محیطی برای مجموعه‌های متخلف افزود: واحد‌هایی که به تذکرات و اخطار‌ها بی‌توجهی کردند، مشمول پیگیری حقوقی شدند که در نهایت با اخذ دستور از دادستان محترم، ۱۵ واحد متخلف و آلاینده منابع آب، خاک و هوا پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

رسیدگی به شکایت‌ها و نمونه‌برداری از واحد‌ها

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا با اشاره به رسیدگی به گزارش‌های مردمی گفت: شهروندان می‌توانند تخلفات و مسائل زیست‌محیطی را از طریق سامانه کشوری ۱۵۴۰ گزارش کنند. از ابتدای سال تاکنون چهار مورد از شکایت‌های ثبت‌شده بررسی و به نتیجه رسیده و حدود هفت مورد شکایت مرتبط با آلودگی واحد‌های مستقر در شهرستان و شهرک صنعتی نیز پیگیری شده است.

زارع، نمونه‌برداری از خاک، هوا، آب و فاضلاب واحد‌های صنعتی، صنفی و دامداری‌ها را از دیگر وظایف این اداره برشمرد و افزود: این نمونه‌برداری‌ها معمولاً به‌صورت فصلی و تصادفی انجام می‌شود و از ابتدای سال تاکنون ۳۴ مورد نمونه‌برداری صورت گرفته است. در این بررسی‌ها، شاخص‌های مرتبط با آلودگی ارزیابی و در موارد لازم به واحد‌ها تذکر داده شده است.

وی ادامه داد: فهرست صنایع آلاینده شهرستان برای طی مراحل مربوط به اعمال عوارض آلایندگی در مالیات بر ارزش افزوده به استان ارسال شده است.

تشدید گشت‌های شبانه در آستانه وارونگی دما و معضل پسماندسوزی

وی با اشاره به نزدیکی به فصل سرما و شکل‌گیری پدیده اینورژن (وارونگی دما) خاطرنشان کرد: دشت ورامین و پیشوا به دلیل شرایط جغرافیایی مستعد انباشت آلاینده‌ها است؛ لذا برای مهار کانون‌های تولید دود و غبار، علاوه بر پایش‌های روزانه، گشت‌های شبانه پایش به‌ویژه نظارت بر فعالیت‌های شب‌هنگام صنوف با جدیت فعال شده است.

بررسی ۵۸ درخواست مجوز

زارع با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی باید با ضوابط و شاخص‌های زیست‌محیطی مطابقت داشته باشند، گفت: درخواست‌ها و استعلام‌های مربوط به واحد‌های صنعتی، دامداری‌ها و گلخانه‌ها از سوی کارشناسان بررسی می‌شود و صدور مجوز به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی وابسته است.

به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون ۵۸ استعلام یا درخواست مجوز در این اداره بررسی شده است؛ در مواردی که شاخص‌های لازم احراز نشود، متقاضی باید برای رفع نواقص و رعایت الزامات اقدام کند.

پیگیری سهم پیشوا از عوارض آلایندگی پالایشگاه تهران

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا در پاسخ به سؤالی درباره اثرپذیری این شهرستان از صنایع سنگین جنوب پایتخت و پالایشگاه تهران و دریافت عوارض آلایندگی تصریح کرد: توزیع عوارض آلایندگی متأثر از شاخص‌های جمعیتی و فرمول‌های استانی است، اما با توجه به قرارگیری در خط وزش باد، مسئولان ارشد شهرستان باید از مجاری استانی مطالبه‌گری کنند و اداره محیط زیست نیز تمام مستندات فنی و کارشناسی را برای احقاق این حق زیست‌محیطی به کار خواهد گرفت.

وی در پایان به مشارکت مثال‌زدنی شهروندان در حفاظت از حیات وحش اشاره کرد و گفت: گرچه پیشوا فاقد مناطق چهارگانه زیست‌محیطی است، اما از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰ گونه جانوری وحشی آسیب‌دیده توسط مردم بافرهنگ منطقه تحویل این اداره شده که پس از تیمار و بهبود، به دامن طبیعت بازگردانده شده‌اند.