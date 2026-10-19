به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست نیروی انتظامی شهرستان تنکابن از دستگیری دو متهم در پی وقوع درگیری و حمله با سلاح سرد در یکی از محله‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا صالحی با اشاره به وقوع درگیری منجر به قطع عضو یکی از افراد گفت: پس از دریافت گزارش حادثه، مأموران انتظامی و اطلاعاتی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند و با بررسی دوربین‌های محل وقوع جرم، هویت متهمان شناسایی شد.

او افزود: پس از اخذ مجوز قضایی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه متهمان شناسایی و با تشکیل تیم عملیاتی، هر دو نفر در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: متهمان با صدور قرار قضایی به زندان معرفی شدند و پرونده همچنان در حال رسیدگی است

وی همچنین از افرادی که از این دو متهم شکایتی دارند، خواست برای ثبت و پیگیری شکایت خود به مراجع قضایی بخش خرم‌آباد مراجعه کنند.

سرپرست نیروی انتظامی شهرستان تنکابن در پایان با تأکید بر اینکه برهم زدن نظم عمومی و سلب آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که بخواهند امنیت و آرامش مردم را مختل کنند، در چارچوب قانون و با اقتدار برخورد خواهد کرد.