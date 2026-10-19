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دو متهم سابقهدار که با شمشیر دست یک فروشنده را در تنکابن قطع کرده بودند کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست نیروی انتظامی شهرستان تنکابن از دستگیری دو متهم در پی وقوع درگیری و حمله با سلاح سرد در یکی از محلههای این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا صالحی با اشاره به وقوع درگیری منجر به قطع عضو یکی از افراد گفت: پس از دریافت گزارش حادثه، مأموران انتظامی و اطلاعاتی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند و با بررسی دوربینهای محل وقوع جرم، هویت متهمان شناسایی شد.
او افزود: پس از اخذ مجوز قضایی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه متهمان شناسایی و با تشکیل تیم عملیاتی، هر دو نفر در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.
سرهنگ صالحی با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: متهمان با صدور قرار قضایی به زندان معرفی شدند و پرونده همچنان در حال رسیدگی است
وی همچنین از افرادی که از این دو متهم شکایتی دارند، خواست برای ثبت و پیگیری شکایت خود به مراجع قضایی بخش خرمآباد مراجعه کنند.
سرپرست نیروی انتظامی شهرستان تنکابن در پایان با تأکید بر اینکه برهم زدن نظم عمومی و سلب آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که بخواهند امنیت و آرامش مردم را مختل کنند، در چارچوب قانون و با اقتدار برخورد خواهد کرد.