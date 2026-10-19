مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: چاه بردبران سه در شهرستان ایذه پس از ۲۰ سال بازسازی و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی بیان کرد: با اجرای موفق عملیات فنی و بهسازی، میزان خروجی آب این چاه افزایش یافت و این اقدام نقش موثری در تقویت ظرفیت تامین آب و پایداری شبکه توزیع آب شرب شهرستان ایذه دارد.

وی افزود: چاه بردبران سه از منابع مهم تامین آب شهرستان ایذه به شمار می‌رود و افزایش ظرفیت آبدهی آن می‌تواند در حفظ تعادل شبکه توزیع و کاهش احتمال افت فشار آب نقش موثری داشته باشد.

مدیرعامل آبفا خوزستان گفت: عملیات بازسازی و راه‌اندازی مجدد این چاه با تلاش تیم عملیاتی و کارشناسان فنی تاسیسات آبفا ایذه انجام شد و در نتیجه آن، دبی چاه از ۱۵ به ۳۵ لیتر بر ثانیه رسید.

حاتمی با اشاره به روند بازسازی چاه‌های قدیمی، از بررسی تجهیزات چاه بردبران ۲ خبر داد و تصریح کرد: کارکنان واحد بهره‌برداری و تاسیسات در حال بررسی وضعیت تجهیزات این چاه هستند تا امکان استفاده مجدد از قطعات سالم در فرآیند نوسازی و پشتیبانی از چاه‌های فعال فراهم شود.

وی تاکید کرد: شناسایی ظرفیت‌های موجود، استفاده بهینه از تجهیزات و افزایش آمادگی تاسیسات از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت شرایط اضطراری و کاهش خطر اختلال در تامین آب مشترکان موثر باشد.

بر اساس این گزارش یکی از وظایف مهم شرکت آب و فاضلاب خوزستان آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان بوده و در طول سال اقدامات بسیاری در این راستا انجام می‌شود.