مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر از تصویب ۱۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت اسکله جزیره شیف از محل اعتبارات محرومیت زدایی و تملک‌دارایی خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مسعود شیرافکن در پایان نشست کارگروه صدای مردم اظهار کرد: در ادامه نشست‌های کارگروه صدای مردم، جلسه تخصصی برای حل مشکلات جزیره شیف بنا به دستور استاندار در استانداری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور شاهپور رجایی معاون عمرانی استاندار بوشهر بمنظور بررسی و رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم جزیره شیف برگزار شد، مصوبات ارزشمندی برای بهبود وضعیت این جزیره به تصویب رسید.

دبیر کارگروه صدای مردم عنوان کرد: در این نشست، مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان به منظور ساخت اسکله جزیره شیف از محل اعتبارات محرومیت زدایی و ۱۲ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات تملک‌دارایی مصوب شد.

شیرافکن ادامه داد همچنین مبلغ ۸ میلیارد تومان اعتبار از محل قانون مبادلات مرزی برای دیوار حفاظتی جزیره شیف به تصویب رسید.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر اضافه کرد: همچنین مقرر شد، شرکت آبفای استان بوشهر نسبت به نصب مخزن و ایستگاه تقویت فشار آب شرب جزیره شیف اقدام کند.

وی گفت: در این نشست، مشکلات مربوط به تعاونی‌های مسکن در عالیشهر نیز بررسی شد.