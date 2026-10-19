براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا پایان هفته، سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه رقیق در سواحل خوزستان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا پایان هفته، سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه رقیق در سواحل و مناطق جنوب شرقی تا بخش‌های مرکزی استان خواهد شد.

بر اساس داده‌های ثبتی ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان، جریانات مرطوب جنوبی در شبانه‌روز گذشته سبب افزایش رطوبت در اکثر مناطق شده و میانگین رطوبت سطحی استان عدد ۵۶.۵ درصد را نشان می‌دهد.

پس از آبادان با۸۴ درصد رطوبت، شهر‌های شادگان با ۸۲ درصد و شوش با ۸۱ درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان شرجی قرار گرفتند؛ همچنین رطوبت نسبی در صفی‌آباد دزفول ۶۸، گتوند و هندیجان ۶۷ و بندر ماهشهر ۶۶ درصد گزارش شد.

بر اساس آمار این اداره کل، میزان رطوبت در ایذه ۶۲ درصد، بستان و هویزه ۶۰، بهبهان ۵۹، ایستگاه کشاورزی اهواز ۵۸ و فرودگاه اهواز ۵۷ درصد به ثبت رسید و شهر‌های امیدیه ۵۲ و رامشیر ۵۱ درصد رطوبت را تجربه کردند.

در مناطق شرقی و شمالی استان نیز رطوبت کمتری به ثبت رسید؛ به طوری که رامهرمز و شوشتر ۴۷ درصد، لالی ۴۴، مسجدسلیمان ۴۳، دزپارت ۴۲ و آغاجاری ۳۸ درصد ثبت کردند و کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی با ۳۲ درصد به ایستگاه‌های حسینیه و هفتکل اختصاص یافت.

سازمان هواشناسی درباره شرایط ناپایدار جوی در مناطق مختلف هشدار زرد صادر کرده است. بر این اساس احتمال افزایش ابر در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط گاهی شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان بویژه نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان وجود دارد.

در سایر نقاط استان نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست. تا روز پنجشنبه روند کاهش ملایم دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس طی ساعاتی از امروز و فردا مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۰ و ایذه با دمای ۱۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۹.۵ و کمینه دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.