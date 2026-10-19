سردار شهید نورعلی شوشتری از چهره‌های درخشان سپاه پاسداران و از برجسته‌ترین فرماندهان دوران دفاع مقدس بود که سال‌ها برای حفظ امنیت کشور و وحدت اقوام در مرز‌های شرقی تلاش کرد و سرانجام در مسیر صلح و همدلی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرلشکر شوشتری از فرماندهان گمنام سپاه در جریان دفاع مقدس، فرمانده عملیات مرصاد، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه‌های نجف، حمزه و قدس سپاه استان سیستان و بلوچستان، ۲۶ مهر ۸۸ در حمله انتحاری گروهک تروریست جندالشیطان در پیشین استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.