مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان باهدف تکریم خانواده‌های معظم شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان و پاسداشت مقام ایثارگران با همسر پاسدار شهید محمد مؤمنی نوخاله دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، طاهره عاشوریان در دیدار با همسر پاسدار شهید محمد مؤمنی نوخاله در رشت با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهید محمد مؤمنی نوخاله، از ایستادگی و صبر خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: خون پاک شهیدان، سند ماندگار ایستادگی ملت ایران و سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم راه عزت، استقلال و اقتدار کشور است.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان گفت: خانواده‌های شهدا نیز با صبر و استقامت خود، پرچم‌داران فرهنگ ایثار و مقاومت‌اند و تکریم آنان، وظیفه‌ای همیشگی و افتخاری بزرگ برای خادمان انقلاب اسلامی است.

عاشوریان با اشاره به جایگاه همسران شهدا گفت: همسران شهدا، شریکان صبور حماسه‌ای بزرگ‌اند که با ایمان، استقامت و وفاداری خود، چراغ راه شهیدان را روشن نگه می‌دارند.

وی افزود: صبر خانواده‌های شما در فراق عزیزانشان جلوه‌ای ارزشمند از همان روحیه ایثار و مقاومتی است که شهید در مسیر دفاع از میهن و آرمان‌های خود به نمایش گذاشت.

پاسدار شهید محمد مؤمنی نوخاله ، متولد ۳ اسفند ۱۳۷۷، در راه دفاع از امنیت کشور و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی ، در پی حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی، در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ در لوشان به شهادت رسید و در شهرستان صومعه‌سرا به خاک سپرده شد.