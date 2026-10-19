به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احمد مرادی رئیس اداره استاندارد شهرستان گرمسار گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۴۴۵ پرونده بازرسی از واحد‌های صنفی در بخش سنجش استاندارد انجام شده است که از این تعداد ۱۵ نمونه برداری در صنوف طلا و جواهر انجام شده است

وی همچنین از صدور هزار و ۸۰۰ پرونده در بخش‌های استاندارد‌های اجباری و تشویقی افزود: ۳۶۲ کد هگیری در حوزه استاندارد سازی صادرات فرآورده‌های نفتی در شهرستان گرمسار صادر شده است .