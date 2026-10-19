زهرا خدابخشی، داور کاراته چهارمحال و بختیاری، موفق شد با کسب درجه جهانی JA در آزمون ارتقای داوری، نام این استان را در عرصه‌های بین‌المللی ثبت کند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی که از چهره‌های شناخته‌شده و باسابقه در حوزه داوری کاراته استان محسوب می‌شوند، توانست در جریان آزمون تخصصی برگزار شده در کشور لهستان، با کسب امتیاز لازم، درجه جهانی JA (کمیته) را از خود اختصاص دهد.

این موفقیت ارزشمند که حاصل سال‌ها تمرین، تخصص و تلاش مستمر در مسیر ارتقای دانش داوری است، افتخار دیگری برای ورزش استان چهارمحال و بختیاری در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.