

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نشست صمیمی، تک‌تک اعضا به بیان نقطه‌نظرات، دغدغه‌های روز تولیدکنندگان و چالش‌های واحد متبوع خود پرداختند؛ مباحثی از جمله مشکلات تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه، موانع صادراتی و مسائل مرتبط با توسعه کسب‌وکار‌ها که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون اقتصادی استاندار گفت: مشکلات ارزی، تأمین مواد اولیه و موانع صادراتی مطرح‌شده از سوی کارآفرینان در این نشست با دستور استاندار در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی تهران و استان با تمام توان پیگیری خواهد شد.

علمداردر خصوص پیگیری مصوبات این نشست افزود: با دستورات صریح استاندار محترم، مقرر شد کار‌هایی که باید در سطح استان پیگیری شود با سرعت انجام گرفته و مواردی که نیازمند پیگیری در پایتخت است، روز‌های دوشنبه هر هفته در تهران و از طریق مکاتبات و طرح در کارگروه تسهیل و کمیته‌های ارزی با جدیت دنبال شود تا دغدغه واحد‌های اقتصادی استان به حداقل برسد.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در راستای ترویج هنرستان‌های جوار صنعت گفت: استان یزد خوشبختانه حائز رتبه نخست کشور در این حوزه است. هنرستان‌های جوار صنعت نه‌تنها نیروی ماهر مورد نیاز همان واحد صنعتی و سایر واحد‌های تولیدی را تأمین می‌کنند، بلکه به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهند که حتی پس از فارغ‌التحصیلی، شغل پایدار و مناسبی برای خود ایجاد کنند.