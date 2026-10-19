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همزمان با هفته تربیت بدنی، المپیاد ورزشی دورن مدرسهای در مدارس شهرستان کبودراهنگ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، المپیاد ورزشی امسال با گرامیداشت یادو خاطره دانش آموزان شهید میناب و در ۱۵ رشته ورزشی برگزار می شود.
مدیر آموزش وپرورش کبودراهنگ گفت: المپیاد درون مدرسهای در ۲۶۰ مدرسه شهرستان با شرکت بیش از ۳۰هزار دانش آموز برگزار می شود و این مسابقات المپیادی برای ایجاد شور و هیجان در مدارس است.
سید صالح اسدی افزود: علاوه بر ورزش و تندرسی برای دانش آموزان در این المپیادهای ورزشی، دانش آموزان مستعد و دارایی استعداد ورزشی شناسایی و به هیئتهای ورزشی معرفی می شوند.