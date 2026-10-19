

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، المپیاد ورزشی امسال با گرامیداشت یادو خاطره دانش آموزان شهید میناب و در ۱۵ رشته ورزشی برگزار می شود.



مدیر آموزش وپرورش کبودراهنگ گفت: المپیاد درون مدرسه‌ای در ۲۶۰ مدرسه شهرستان با شرکت بیش از ۳۰هزار دانش آموز برگزار می شود و این مسابقات المپیادی برای ایجاد شور و هیجان در مدارس است.



سید صالح اسدی افزود: علاوه بر ورزش و تندرسی برای دانش آموزان در این المپیاد‌های ورزشی، دانش آموزان مستعد و دارایی استعداد ورزشی شناسایی و به هیئت‌های ورزشی معرفی می شوند.



