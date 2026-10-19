به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امور اجتماعی استانداری با تأکید بر ضرورت گذار به الگوی مدیریت محله‌محور و مسجد‌محور، مستندسازی و رسانه‌ای کردن فعالیت‌های شورا‌های محله را ضرورتی ملی برای پیشرفت و صرفه‌جویی در منابع دانست.

موسوی تأکید کرد که هدف از تشکیل شورا‌های محله، دستیابی به شورای پیشرفت محله است که از تجمیع فعالیت‌های چندین شورا محلی حاصل می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت انعکاس دستاورد‌ها افزود: فعالیت‌های مؤثر در سطح محلات نباید در لایه‌های پایین مدیریتی باقی بماند؛ مستندسازی این اقدامات جهت ارسال به سطح ملی، یکی از اهداف اصلی ما در مسیر ارتقای سطح حکمرانی است.

موسوی با اشاره به ضرورت همکاری میان‌دستگاهی، عنوان کرد:برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، باید دستورالعمل‌ها طبق شیوه‌نامه رسمی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: همچنین، لازم است هر دستگاه اجرایی با معرفی یک عضو ثابت، در جلسات شورای محله‌محور مشارکت فعال داشته باشد

در این نشست، جهت تجلیل از محلات فعال، تشکیل کمیته‌های سه‌گانه جشنواره به تصویب رسید.

بر اساس مصوبات این جلسه، وظیفه انعکاس فعالیت‌های محلات در زمینه‌های مختلف بر عهده صدا و سیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر رسانه‌ها خواهد بود تا برگزیدگان محلی جهت حضور در جشنواره ملی معرفی شوند.

در پایان این نشست، اعضای حاضر ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات خود در راستای بهبود فرآیند مدیریت محلی، بر لزوم تداوم نظارت و پیگیری مصوبات تأکید کردند.