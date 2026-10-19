راهکار‌های توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی برای ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید تا عرضه، در جشنواره انگور خنداب بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره انگور شهرستان خنداب با معاون وزیر و معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون استاندار مرکزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی برگزار شد.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های باغبانی شهرستان خنداب، حمایت از تولیدکنندگان و باغداران، توسعه بازار محصولات کشاورزی و معرفی توانمندی‌های این شهرستان در تولید انگور برگزار شد.

شهرستان خنداب به‌واسطه برخورداری از باغ‌های گسترده انگور و ظرفیت‌های ارزشمند در تولید محصولات باغی، یکی از مناطق مهم باغبانی استان مرکزی به شمار می‌رود. برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی کیفیت محصولات تولیدی، تقویت ارتباط میان باغداران و فعالان اقتصادی و بررسی راهکار‌های توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه انگور فراهم می‌کند.

حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت ارشد استان در این رویداد، بیانگر اهمیت ظرفیت‌های باغبانی منطقه و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازار محصولات و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید تا عرضه است.