پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی با تمرکز بر اصلاح ساختار‌ها و بهبود فرایند‌ها تهیه می‌شود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، در نخستین جلسه کارگروه اجرایی‌سازی قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، ۱۲ ماده این قانون و تکالیف دستگاه‌های مسئول بررسی شد.

این جلسه به ریاست اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، برگزار شد و در آن اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون، تأمین منابع مالی و بودجه‌ای و پیشنهاد‌های اصلاح ساختار وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات کارگروه، دستگاه‌های مسئول موظف شدند پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی و مستندات مربوط را با محوریت بهبود ساختار‌ها و فرایند‌ها تهیه و به دبیرخانه ارسال کنند.

این پیش‌نویس‌ها پس از بررسی در جلسه بعدی کارگروه، برای نهایی‌سازی، تصویب و ارسال به هیئت وزیران پیگیری خواهد شد.