مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان توسعه زیرساخت‌های ورزش خوابگاهی را از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان دانست و گفت: با همکاری مشترک سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان، تأسیس و تجهیز ۴۱ طرح ورزشی در ۴۱ دانشگاه کشور در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان از تأسیس، تجهیز و افتتاح همزمان ۲۰ طرح ورزشی در خوابگاه‌های دانشجویی سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی خبر داد و گفت: آیین افتتاح رسمی این طرح‌ها روز چهارشنبه ۲۹ مهر با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر برگزار می‌شود.

دکتر مصطفی زارعی، مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، افزود: هم‌زمان با گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی، مجموعه‌ای از برنامه‌های هدفمند و زیرساختی در سطح دانشگاه‌های کشور برنامه‌ریزی شده که خوشبختانه با همراهی و استقبال بسیار مطلوب جامعه دانشگاهی روبه‌رو شده است.

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی خوابگاهی را از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان دانست و گفت: با همکاری مشترک سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان، تأسیس و تجهیز ۴۱ طرح ورزشی در دستور کار ۴۱ دانشگاه کشور قرار گرفت. خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات احداث و تجهیز ۲۰ طرح از این مجموعه در دانشگاه‌ها به سرانجام رسیده و آماده بهره‌برداری است.

دکتر زارعی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فردا سه‌شنبه ۲۸ مهرماه همایش پیاده‌روی هماهنگ در سراسر دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود و پنجشنبه ۳۰ مهرماه نیز دانشگاه‌ها میزبان برنامه سراسری و هماهنگ طبیعت‌گردی دانشگاهیان خواهند بود. در کنار این رویدادها، مراکز آموزش عالی کشور در طول این هفته مسابقات، جشنواره‌ها و رویداد‌های پرنشاط ورزشی متعددی را ویژه دانشجویان عزیز تدارک دیده‌اند.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان با تأکید بر سیاست سازمان در ارتقای سلامت و شادابی سرمایه انسانی دانشگاه‌ها گفت: هرچند تمرکز اصلی مأموریت‌های سازمان بر حوزه دانشجویی معطوف است، اما با هدف توجه شایسته به حوزه ورزش کارکنان در نظام آموزش عالی و در راستای افزایش نشاط و بهره‌وری سازمانی، فراخوان مسابقات قهرمانی کارکنان دانشگاه‌ها منتشر شد که با استقبال چشمگیر جامعه همکاران مواجه شده است.

وی در پایان یادآور شد: این مسابقات در ۱۲ رشته ورزشی شامل ۶ رشته ویژه بانوان و ۶ رشته ویژه آقایان، طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری برگزار می‌شود و تلاش داریم تا بستر مناسبی برای مشارکت فعال و بهره‌مندی حداکثری همکاران دانشگاهی از امکانات ورزشی فراهم آید.