آیت‌الله سید حسن خمینی در پیامی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد امید ایران در مسابقات جهانی به میزبانی ایالات متحده آمریکا، را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله سید حسن خمینی در پیامی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد امید ایران در مسابقات جهانی به میزبانی ایالات متحده آمریکا، را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

️قهرمانی شایسته تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد امید ایران را به رئیس و مدیران ارزشمند فدراسیون کشتی، مربیان توانا و ورزشکاران عزیز تبریک عرض می‌کنم.

️بی تردید برنامه ریزی و مدیریت خوب سال‌های اخیر نقش انکارناپذیری در حصول این موفقیت‌ها داشته است.

️ان شاءالله در روز‌ها و سال‌های آینده باز هم شاهد خبر‌های خوب برای ورزش کشور باشیم.