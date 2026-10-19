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آیتالله سید حسن خمینی در پیامی قهرمانی تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد امید ایران در مسابقات جهانی به میزبانی ایالات متحده آمریکا، را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیتالله سید حسن خمینی در پیامی قهرمانی تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد امید ایران در مسابقات جهانی به میزبانی ایالات متحده آمریکا، را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
️قهرمانی شایسته تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد امید ایران را به رئیس و مدیران ارزشمند فدراسیون کشتی، مربیان توانا و ورزشکاران عزیز تبریک عرض میکنم.
️بی تردید برنامه ریزی و مدیریت خوب سالهای اخیر نقش انکارناپذیری در حصول این موفقیتها داشته است.
️ان شاءالله در روزها و سالهای آینده باز هم شاهد خبرهای خوب برای ورزش کشور باشیم.