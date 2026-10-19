پویش ملی سلامت دهان و دندان با شعار «دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه» از ۲۵ مهرماه به مدت یک هفته در مدارس استان اردبیل آغاز شد. آموزش بهداشت دهان و دندان و ارائه خدمات غربالگری و درمانی به دانش‌آموزان، از اهداف این طرح است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل آیین افتتاح پویش ملی سلامت دهان و دندان با هدف ترویج فرهنگ مراقبت از دهان و دندان و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان، در دبستان شهید سقایی ۱ اردبیل برگزار شد.

دکتر صادقیه اهری در این برنامه، بر اهمیت آموزش و پیشگیری از پوسیدگی دندان در سنین کودکی و ضرورت همکاری نظام سلامت، مدارس و خانواده‌ها در ارتقای سلامت دهان و دندان تأکید کرد.

معاون بهداشت دانشگاه: بر اساس آمار عملکرد سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال، تعداد خدمات فیشورسیلانت با حدود ۳۳ درصد افزایش، از ۲ هزار و ۸۶۸ مورد به ۳ هزار و ۸۰۵ مورد رسیده است. همچنین خدمات ترمیم دندان از ۸۵۲ مورد به یک‌هزار و ۱۴۴ مورد افزایش یافته و تعداد موارد کشیدن دندان از ۳ هزار و ۲۶۷ مورد به ۲ هزار و ۸۹۱ مورد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در حوزه پیشگیری نیز، مجموع خدمات وارنیش فلوراید در دو نوبت سال تحصیلی گذشته به ۹۰ هزار و ۹۵۳ مورد رسیده است؛ در حالی که این میزان در سال تحصیلی پیش از آن ۴۲ هزار و ۴۵۱ مورد بود که نشان‌دهنده افزایش بیش از دو برابری این خدمات است.

دکتر صادقیه اهری: میانگین شاخص DMFT استان اردبیل نیز ۲٫۲۴ است که ضرورت تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش مستمر در زمینه سلامت دهان و دندان را برجسته می‌کند.

شایان ذکر است، پویش ملی سلامت دهان و دندان با هدف ترویج مسواک‌زدن منظم، نهادینه‌سازی عادت‌های صحیح بهداشتی و افزایش آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از ۲۵ مهرماه به مدت یک هفته برگزار می‌شود. در این راستا، استفاده از ظرفیت مدارس، خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای انتشار پیام‌های آموزشی و ارتقای سلامت دهان و دندان جامعه مورد تأکید است.