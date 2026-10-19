

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد نوروزی گفت: پرونده ۳۱ هزار و ۵۷۲ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز رسیدگی شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های قاچاق، متخلف را به پرداخت ۸۹ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال جزای نقدی دو برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

نوروزی اضافه کرد، شعبه همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق ۴۴ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۳۳ میلیارد و ۹۲۳ میلیون ریال جریمه محکوم کرد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.

به گفته سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، مأموران نیروی انتظامی گلوگاه شهید مدنی شهرستان مهریز از یک دستگاه کامیون این محموله سوخت قاچاق که در مخازن پلیمری جاساز شده بود، کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.