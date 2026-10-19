به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: ۴۰ تیر برق فشار قوی و متوسط، دو دستگاه ترانس خسارت وارد شد.

مهرداد حسن زاده افزود: هم اکنون برق همه‌ی مناطق استان وصل است و هیچ مشکلی در این زمینه نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: براثر صاعقه دیشب به یک واحد مسکونی در بخش ایسین شهرستان بندرعباس موجب آتش سوزی شد که با تلاش نیرو‌های آتشنشانی اطفا شد.

حسن زاده افزود: تگرگ هم به زمین‌های کشاورزی بخش احمدی شهرستان حاجی آباد، روستای کشار شهرستان بندرخمیر و خرگوی بندرعباس خسارت وارد شد.

وی گفت: کارشناسان هم اکنون در مناطق آسیب دیده در حال بررسی و برآورد خسارت هستند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: هم اکنون در راه‌های استان رفت وآمد خودرو‌ها برقرار است.

با ادامه فعالیت توده تندری در هرمزگان و صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی، از ظهر امروز تا اواخر شب، تشدید ناپایداری‌های جوی در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این توفان تندری به همراه بارش‌ها همچنان در شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، بستک، بندرخمیر، بندرلنگه و قشم همچنین سواحل شمالی تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی استان فعال است.

حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا فردا سه شنبه ۲۸ مهر در استان ادامه دارد.