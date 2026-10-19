با گسترش اعتراضات در فرانسه به سراسر اروپا، مردم در اعتراض نسبت به بی عدالتی‌ها و افزایش هزینه‌های سوخت ناشی از تجاوز آمریکا به ایران، به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ با گسترش اعتراضات در فرانسه به سراسر اروپا، مردم در اعتراض نسبت به بی عدالتی ها و افزایش هزینه های سوخت ناشی از تجاوز آمریکا به ایران و بسته شدن تنگه هرمز، به خیابان ها آمدند.

ناآرامی در پاریس و حمله به پلیس

خبرگزاری اسپوتنیک با انتشار تصاویری از ناآرامی و آشوب در پاریس خبر داد. به گزارش رسانه های فرانسه، معترضان یک خودروی پلیس را تحت کنترل در آورده و باتوم نیروهای پلیس را از آنها گرفتند. منطقه شاتلیه نیز شاهد دزدی های مکرر با وجود کمبود نیروهای امنیتی بود، مسئله ای که در گسترش ناآرامی ها موثر بود.

خشم و اعتراضات در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه رو به افزایش است

شهرهای سراسر اروپا با موجی از اعتراضات گسترده، با صحنه‌هایی از هرج و مرج، دستگیری و غارت، به لرزه درآمده‌اند. تنها در فرانسه، بیش از ۲۰۰۰ شورشی تاکنون در این آخر هفته بازداشت شده‌اند.

به گفته مقامات محلی، یک نفر در جریان اعتراضات پس از ایست قلبی جان خود را از دست داد و در حالی که این کشور شاهد بدترین خشونت‌ها است، این خشونت‌ها به چندین کشور دیگر اتحادیه اروپا نیز گسترش می‌یابد.

با نگاهی به قیمت‌های دیزل در اروپا، هزینه‌ها در سراسر قاره در حال افزایش است و فشار بیشتری بر رانندگان، شرکت‌های حمل و نقل و مشاغلی که به سوخت متکی هستند، وارد می‌کند. ایتالیا، فرانسه و آلمان از جمله کشورهایی هستند که بیشترین تأثیر را احساس می‌کنند. خب، میانگین قیمت بنزین در اتحادیه اروپا در اواخر سپتامبر به رکورد دو یورو و ۲۳ سنت در هر لیتر رسید، زیرا اختلالات عرضه و افزایش هزینه‌های پالایش، قیمت‌ها را بالاتر برد.

این افزایش شدیدی نسبت به قبل از درگیری در خاورمیانه است، زمانی که میانگین قیمت بنزین در اتحادیه اروپا حدود یک یورو و ۵۹ سنت در هر لیتر بود و رهبران اروپایی نیز با محدود کردن انرژی روسیه، اوضاع را بدتر می‌کنند.واردات، خود این بلوک را در حالی که بازارهای جهانی سوخت را محدود می‌کند، آسیب‌پذیرتر می‌کند.

درگیری بین پلیس و معترضان در شهر میلان در ایتالیا همچنان ادامه دارد

به گزارش بخش تصویری خبرگزاری آسوشیتدپرس,پلیس میلان روز یکشنبه با معترضانی که در جریان تظاهرات علیه خدمات ضعیف و افزایش هزینه‌های زندگی، سنگ پرتاب می‌کردند و مغازه‌ها را غارت می‌کردند، درگیر شد. این درگیری یک روز پس از ناآرامی‌های مشابه در چندین شهر ایتالیا رخ داد.

منابع آگاه به رویترز گفتند که پلیس ضد شورش پس از آنکه چند صد معترض نقابدار شیشه‌های مغازه‌ها را شکستند و سطل‌های زباله را در منطقه نزدیک میدان دومو مرکزی آتش زدند، از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد.

منابع افزودند که بیش از ۶۰ معترض برای بازرسی‌های بیشتر به کلانتری منتقل شدند.طبق گزارش پلیس در روز یکشنبه، در مجموع ۲۸ معترض پس از درگیری‌های مشابه روز شنبه در شهرهای شمالی از جمله میلان، بولونیا، برشا، برگامو و تورین دستگیر شدند.

این درگیری‌ها یادآور خشونت‌ها در فرانسه، کشور همسایه، جایی که صدها هزار نفر از مردم خشمگین از افزایش هزینه‌ها و کاهش خدمات عمومی روز شنبه در برخی از خشونت‌آمیزترین اعتراضات این کشور در سال‌های اخیر به خیابان‌ها آمدند است.

جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، که سال آینده با انتخابات روبرو است، این خشونت‌ها را محکوم کرد و از تشکیل جلسه دولت در روز دوشنبه برای بحث در مورد چگونگی رسیدگی به این وضعیت خبر داد.

تظاهرات در پرتغال؛ معترضان در خیابان‌ها چادر برپا کردند

به گزارش میرور نَاو، کشور پرتغال شاهد دور تازه‌ای از اعتراضات در واکنش به تشدید بحران مسکن و افزایش هزینه‌های تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه است. معترضان در پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند و شماری از آن‌ها اقدام به برپایی چادر در خیابان‌ها کرده‌اند. به نوشته میرر نو، افزایش هزینه‌های مسکن و نگرانی‌ها درباره دسترسی به خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، خشم عمومی را برانگیخته است.

این اعتراضات نشان‌دهنده افزایش فشار بر مقام‌های پرتغال برای رسیدگی به مشکلات بازار مسکن است؛ در حالی که شهروندان خواستار ارائه راهکارهایی برای مقابله با دشوارتر شدن تأمین مسکن در سراسر کشور هستند.

ادامه اعتراضات و درگیری در البانی

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تظاهرات دانشجویی که با خشم از فساد دولتی، کمبود شغل و استانداردهای پایین آموزشی همراه بود، مرکز تیرانا را فرا گرفت و در هفته گذشته به سایر شهرها گسترش یافت. تظاهرکنندگانی که خواستار استعفای راما بودند، ساختمان‌های دولتی و همچنین بانک‌ها را به آتش کشیدند، شیشه مغازه‌ها را شکستند و سنگ‌های پیاده‌رو را برای پرتاب به سمت پلیس کندند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56751086"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5942725/56751086?width=600&height=350"></script></div>

پلیس اعلام کرد که ۳۸۸ نفر در جریان تظاهرات به جرایم جنایی متهم شده‌اند. ده‌ها افسر پلیس و معترض زخمی شده‌اند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور استفاده کرد. به گزارش بخش تصویری خبرگزاری آسوشیتدپرس,درگیری‌های خشونت‌آمیز بین پلیس و معترضان در تیرانا، پایتخت آلبانی، روز یکشنبه (۱۸ اکتبر)، پس از ششمین روز تظاهرات علیه دولت ادی راما، نخست وزیر، تا عصر ادامه یافت.تظاهرات دانشجویی که با خشم از فساد دولتی، کمبود شغل و استانداردهای پایین آموزشی همراه بود، مرکز تیرانا را فرا گرفت و در هفته گذشته به سایر شهرها گسترش یافت. تظاهرکنندگانی که خواستار استعفای راما بودند، ساختمان‌های دولتی و همچنین بانک‌ها را به آتش کشیدند، شیشه مغازه‌ها را شکستند و سنگ‌های پیاده‌رو را برای پرتاب به سمت پلیس کندند.پلیس اعلام کرد که ۳۸۸ نفر در جریان تظاهرات به جرایم جنایی متهم شده‌اند. ده‌ها افسر پلیس و معترض زخمی شده‌اند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور استفاده کرد.

این ناآرامی‌ها، در ادامه اعتراضات مسالمت‌آمیز تابستانی علیه توسعه پیشنهادی یک تفرجگاه لوکس در امتداد ساحل بکر جنوبی آلبانی با حمایت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صورت می گیرد.