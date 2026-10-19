به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی یکی از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان اهواز شدند.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی متهم و با هماهنگی قضائی، او را در حین جابه‌جایی مواد مخدر شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

سردار میرفیضی بیان کرد: در بازرسی از خودروی متهم، بیش از ۲۹ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به دستگیری یک نفر و توقیف یک دستگاه خودرو در این رابطه بیان داشت: پلیس با عزمی راسخ و با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، با قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه برخورد خواهد کرد.