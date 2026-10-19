رئیس پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار، از مشاهده حدود ۱۰۰ رأس قوچ و میش در جریان پایش پیاده محیط‌بانان در محدوده پاسگاه جاجرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امامعلی یگان زاده با اشاره به اهمیت پایش مستمر زیستگاه‌های حیات وحش گفت: در راستای اجرای برنامه‌های حفاظتی و رصد وضعیت گونه‌های جانوری، محیط بانان در جریان گشت و پایش پیاده در محدوده پاسگاه محیط بانی جاجرود، موفق به مشاهده حدود ۱۰۰ رأس قوچ و میش شدند.

وی افزود: مشاهده این تعداد از قوچ و میش، اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تداوم حضور میدانی محیط بانان برای پایش وضعیت حیات وحش را دوچندان می‌کند.

رئیس پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار تصریح کرد: گشت‌های مستمر محیط بانان با هدف رصد وضعیت جمعیت و رفتار حیات وحش، پایش زیستگاه ها، پیشگیری از تخلفات و حفاظت از گونه‌های جانوری و منابع طبیعی منطقه با جدیت ادامه دارد.