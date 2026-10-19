به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این مراسم که با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد شهرکرد و انجمن علمی دانشجویی میکروبیولوژی برگزار شد، با هدف پاسداشت جایگاه علم و حمایت از استعداد‌های درخشان دانشجویی صورت گرفت.

معاون باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه، با تأکید بر ضرورت حمایت از خلاقیت و نوآوری، بر نقش کلیدی پژوهش در پیشرفت علمی تأکید کرد.

فرهاد خاکسار حقانی، افزود: فعالیت‌های علمی دانشجویان و تولید آثار مکتوب، نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای دانشگاه در مسیر توسعه دانش است.

یکی از بخش‌های برجسته این مراسم، رونمایی از کتاب «دنیای میکروبیولوژی» بود. این اثر که با تلاش انجمن علمی دانشجویی میکروبیولوژی تدوین شده، با هدف ترویج دانش میکروبیولوژی و معرفی این حوزه علمی به مخاطبان تهیه شده است.

همچنین در بخش دیگری از مراسم، با نگاهی به پیوند علم و شهادت، از خانواده معزز شهید محمد مولوی وردنجانی، از شهدای نخبه دوران دفاع مقدس، تجلیل شد.