دکتر ستاری شریفی، کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو، با تأکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قیمت‌گذاری در عرضه دارو و محصولات بهداشتی، بر ضرورت تهیه اقلام از شرکت‌های معتبر و رسمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه هم‌اندیشی مؤسسان و مراکز فنی داروخانه‌های شهرستان پردیس، محورهای نظارتی بر قیمت‌گذاری و توزیع اقلام دارویی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. دکتر ستاری شریفی در این نشست با اشاره به تفاوت ساختار قیمت‌گذاری در گروه‌های مختلف کالایی، بر ضرورت رعایت شفافیت در ارائه قیمت‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: در خصوص محصولات آرایشی و بهداشتی، داروخانه‌ها موظف به درج قیمت روی کالاها هستند و هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس فاکتورهای جدید و مستند باشد و پاک کردن قیمت‌های قبلی برای تغییر غیرقانونی قیمت مجاز نیست.

کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو همچنین در مورد مکمل‌ها و تجهیزات مصرفی، بر لزوم تهیه این اقلام از شرکت‌های رسمی و معتبر تأکید کرد و افزود: داروخانه‌ها باید در عرضه کالاهای مشمول، دقیقاً مطابق با قیمت‌های ثبت شده در سامانه‌های مربوطه عمل کنند تا از هرگونه مغایرت قیمتی در عرضه به مصرف‌کننده جلوگیری شود.