مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان با تاکید بر نیاز مبرم این استان به ذخایر خونی از راه‌اندازی پویشی برای جذب ۱۵۰ هزار اهداکننده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ابوالحسن صفدری گفت: سیستان و بلوچستان با جمعیتی حدود سه میلیون نفر، سالانه به ۱۵۰ هزار واحد خون نیاز دارد و بخشی از این نیاز از طریق استان‌های معین تأمین می‌شود؛ از این رو افزایش شمار اهداکنندگان در داخل استان از راهکار‌های تقویت ذخایر خونی و تأمین نیاز بیماران است.

وی ادامه داد: با مشارکت ۱۵۰ هزار نفر در پویش مردمی اهدای خون، می‌توانیم ظرفیت تأمین خون سیستان و بلوچستان را به‌طور پایدار تقویت کنیم؛ کافی است هر نفر سالی یک بار به این کار خیر بپیوندد.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان افزود: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و گروه‌های اجتماعی و طوایف سیستان و بلوچستان برای معرفی پویش اهدای خون و افزایش مشارکت مردم نیز در برنامه‌ریزی اولیه این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

صفدری با اشاره به نیاز مستمر بیماران تالاسمی به خون، گفت: این بیماران برای ادامه درمان به دریافت منظم خون نیاز دارند و تأمین خون مورد نیاز آنان باید در کنار نیاز سایر بیماران، از جمله مصدومان حوادث و افرادی که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند به‌صورت مستمر انجام شود.

وی با استناد به آمار ارائه‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: حدود سه هزار و ۶۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی در سیستان و بلوچستان شناسایی شده‌اند که یک‌هزار و ۱۳۶ نفر از آنان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قرار دارند.