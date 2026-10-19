هوشیاری یکی از پاکبان های بجنوردی اقدام مشکوک افرادی برای سرقت تجهیزات کامپیوتری و الکتریکی یک مغازه را گزارش و سارقان را دربند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، یک پاکبان وظیفه‌شناس در منطقه یک شهرداری بجنورد (حوالی چهارراه نگارستان)، هنگام خدمت متوجه اقدام مشکوک برای سرقت تجهیزات کامپیوتری و الکتریکی یک مغازه شد.

این نیروی خدمات شهری بلافاصله موضوع را به مدیریت منطقه گزارش داد و با هماهنگی سریع و حضور به‌موقع گشت انتظامی، سارقان ناکام ماندند و از سرقت اموال شهروند جلوگیری شد.