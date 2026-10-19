دادستان تهران به‌صورت سرزده از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد و بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهدات ارزی و پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، تکریم مراجعان و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه ۳۲ تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی)، با تأکید بر اهمیت رسیدگی دقیق، به‌موقع و مؤثر به پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: ما سربازان عدلیه در مقابل جنگ اقتصادی دشمن آمریکایی صهیونی هستیم و مکلفیم در اسرع وقت مطالبات مردم در زمینه پرونده‌های اقتصادی و رفع تعهدات ارزی را مرتفع سازیم.

صالحی همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را از اولویت‌های مهم مجموعه قضایی دانست و بر ضرورت بررسی علل تأخیر در رسیدگی، نظارت مستمر بر روند انجام اقدامات قضایی و اداری و تسریع در انجام فرآیند‌های قانونی، با رعایت حقوق طرفین پرونده، تأکید کرد.

دادستان تهران افزود: هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید به دلیل بی‌نظمی یا پاسخگویی نامناسب، با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند؛ از این رو، تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی دقیق و تسریع در فرآیند رسیدگی باید در زمره اولویت‌های مستمر قضات و کارکنان قرار داشته باشد.

صالحی اظهار کرد: استفاده صحیح و به‌موقع از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند ضمن کاهش مراجعات حضوری، موجب تسریع در تبادل اطلاعات، کاهش فرآیند‌های زائد اداری و افزایش شفافیت و دقت در رسیدگی‌ها شود.

دادستان تهران در بخش دیگری از این بازدید، بر ضرورت مدیریت دقیق اوقات احتیاطی و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: تعیین وقت‌های احتیاطی باید متناسب با وضعیت پرونده و دستور قضایی انجام شود و از تعیین اوقات نامتناسب که منجر به تأخیر در فرآیند رسیدگی می‌شود، جلوگیری به عمل آید.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: رعایت دقیق فرآیند برگ‌شماری پرونده‌ها مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی باید مورد توجه قرار گیرد. مدیریت صحیح پرونده‌ها، نظارت مستمر بر وضعیت آنها و تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌های معوق، از الزامات ارتقای کیفیت عملکرد قضایی و از مؤلفه‌های مؤثر در کاهش اطاله دادرسی است.