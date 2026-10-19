گفتگوی ویژه خبری، صدا و سیمای خراسان رضوی دیشب به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی و پدیده نشست زمین در استان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای استان خراسان رضوی دیشب در گفتگوی ویژه خبری، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی در این استان، هشدار داد که میزان افت سطح آب‌ ها و پدیده نشست زمین در دشت مشهد به سطحی بی‌ سابقه رسیده است که نیازمند عزم همگانی و مدیریت سخت‌ گیرانه است.

قندهاری با اشاره به دغدغه اصلی استان در حوزه آب، خشکسالی پیاپی و افزایش جمعیت ساکن و زائر در کلان‌ شهر مشهد را از مهم‌ ترین چالش‌ های پیش روی مسئولان و مردم دانست.

وی تأکید کرد که آمادگی برای مهار و ذخیره بارش‌ های پاییزی و کاهش هدررفت آب، از اولویت‌ های اصلی استان است.

قندهاری با تبیین وضعیت منابع آب استان، تصریح کرد: «عمده وابستگی آبی خراسان رضوی به منابع آب زیرزمینی است که متأسفانه به دلیل خشکسالی‌ های مستمر، این منابع در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند.»

وی افزود: «بر اساس آمارهای موجود، حدود یک میلیارد مترمکعب از میزان آب تجدیدپذیر استان، عمدتا در بخش کشاورزی مصرف می‌ شود که ۸۱ درصد از کل مصرف آب استان را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین مدیریت مصرف در این بخش، نقشی تعیین‌ کننده در توسعه استان دارد.»

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت مخازن سطحی و زیرزمینی، اظهار داشت: در حالی که ظرفیت مخازن سطحی ما بسیار پایین است اما این فضای خالی در منابع زیرزمینی، فرصتی برای ذخیره‌ سازی بارش‌ های پیش رو است. با این حال، وضعیت دشت مشهد به عنوان نماد دشت‌ های پرمصرف، بسیار نگران‌کننده است.