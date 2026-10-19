نشست تخصصی هم‌اندیشی بانوان صنعت گاز کشور با عنوان «مهربانو؛ سفیر انرژی»، با حضور سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، و جمعی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، در سالن شهید رجایی شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی هم‌اندیشی بانوان صنعت گاز کشور با عنوان «مهربانو؛ سفیر انرژی» با هدف بررسی جایگاه و نقش زنان در این صنعت و تأکید بر ظرفیت‌های تخصصی، مدیریتی و علمی آنان برگزار شد.

این نشست فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها درباره نقش بانوان در توسعه، پایداری و پیشرفت صنعت راهبردی گاز کشور فراهم کرد.

بانوان شاغل در صنعت گاز ایران، در حوزه‌های مختلفی از جمله مدیریت، پژوهش، فعالیت‌های عملیاتی و پشتیبانی، با تکیه بر دانش، تخصص، مسئولیت‌پذیری و نوآوری فعالیت می‌کنند و در تحقق اهداف و ارتقای عملکرد این صنعت نقش دارند.

نشست «مهربانو؛ سفیر انرژی» همچنین بستری برای تقویت تعامل، تبادل تجربه و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و توانمندی‌های بانوان فراهم کرده است؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند در مسیر توسعه و ترسیم آینده‌ای پایدار برای صنعت گاز کشور نقش‌آفرین باشند.