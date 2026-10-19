دویست و سی و دومین شب حضور مردمی در میدان آیینی ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های شهرستان‌های استان، شب گذشته با پیام میدان‌داری ملت ایران در همه عرصه‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم ایلام و شهرستان‌های استان، شب گذشته برای دویست و سی و دومین بار در میدان آیینی ۲۲ بهمن و میدان‌های شهر خود گرد هم آمدند.

پیام این اجتماع، فراتر از یک حضور شبانه بود؛ آنان بر این باورند که ملت ایران در همه زمینه‌ها میدان‌دار است و پرچم کشور را بالا می‌برد.

از نگاه مردم، ورزشکاران و کشتی‌گیرانی که در میادین جهانی افتخار می‌آفرینند، دانشمندانی که در شرایط سخت علمی کار می‌کنند و مسئولانی که در این روز‌های جهادی به فکر مردم هستند، همه در یک مسیر حرکت می‌کنندو آن اعتلای نام و پرچم ایران است.