مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آغاز عملیات لایروبی زهکش‌های درجه ۳ شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد توحیدی اظهار کرد: عملیات لایروبی زهکش‌های درجه ۳ شهرستان هندیجان با هدف افزایش آمادگی در برابر بارندگی‌های شدید و پیشگیری از آب‌گرفتگی اراضی کشاورزی آغاز شد.

‌وی افزود: این عملیات با هدف کاهش خطر آب‌گرفتگی اراضی کشاورزی و آمادگی برای مقابله با پیامد‌های احتمالی بارندگی‌های شدید، به‌ویژه در شرایط پیش‌بینی‌شده مرتبط با پدیده ال‌نینو انجام می‌شود.

‌مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: در جریان این عملیات، علف‌های هرز و رسوبات از مسیر انهار و زهکش‌ها پاک‌سازی و موانع موجود در مسیر جریان آب برطرف می‌شود که این اقدامات برای بهبود هدایت رواناب‌های سطحی، تسهیل تخلیه آب‌های مازاد و کاهش احتمال آب‌گرفتگی و خسارت به اراضی کشاورزی اثرگذار است.

‌توحیدی خاطر نشان کرد: عملیات لایروبی با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود و تأمین اعتبارات مورد نیاز در شهرستان هندیجان پیگیری می‌شود، تا با بازگشایی مسیر جریان آب و تأمین آمادگی لازم، اراضی کشاورزی منطقه در برابر بارندگی‌های شدید محافظت شود.