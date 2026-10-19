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نجاتگران هلال احمر بختگان همچنان به دنبال فرد مفقود شده در ارتفاعات تنگه جزین این شهرستان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر بختگان گفت: در پی مفقود شدن فردی در منطقه کوهستانی تنگه جزین این شهرستان، به همت نیروهای مردمی و عملیاتی هلالاحمر جستوجو برای نجات این فرد ادامه دارد.
بشیر محمدی افزود: گروه تخصصی پهپادی هلالاحمر استان فارس در منطقه حضور یافته و با بهکارگیری تجهیزات، رصد و بررسی محدودههای احتمالی حضور فرد مفقود شده را آغاز کردهاند.
رئیس شعبه جمعیت هلال احمر بختگان گفت: با وجود تلاشهای صورت گرفته، اقدامات جستوجو و رصد هوایی، تاکنون اثری از فرد مفقود شده یافت نشده و نیروهای امدادی همچنان به جستوجو ادامه میدهند.
شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.