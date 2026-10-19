به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در این رتبه‌بندی، در حوزه مهندسی مکانیک موفق به کسب جایگاه ۲۰۱ تا ۳۰۰ جهان شد و در میان دانشگاه‌های ایرانی شرکت‌کننده در این حوزه، رتبه نخست را به دست آورد.

این ارزیابی در میان بیش از ۲ هزار دانشگاه از ۱۰۰ کشور جهان انجام شده و یکی از شاخص‌های معتبر سنجش عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای، عملکرد دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌هایی همچون کیفیت و تأثیر پژوهش‌ها، انتشار مقالات علمی برتر، همکاری‌های بین‌المللی و حضور پژوهشگران برجسته ارزیابی می‌کند.

در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۶، دانشگاه‌های ایران در ۳۳ رشته از مجموع ۵۷ رشته موضوعی حضور داشته‌اند و در ۱۱۴ رشته‌محل موفق به کسب رتبه شده‌اند.