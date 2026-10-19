تجلیل از استادان موثر در ارتقا رتبه علمی ۲۰۲۶ قزوین
در مراسمی از ۱۳ استاد دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) بهدلیل کسب رتبه نخست دانشگاههای کشورمان در رتبهبندی موضوعی جهانی شانگهای ۲۰۲۶ تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در این رتبهبندی، در حوزه مهندسی مکانیک موفق به کسب جایگاه ۲۰۱ تا ۳۰۰ جهان شد و در میان دانشگاههای ایرانی شرکتکننده در این حوزه، رتبه نخست را به دست آورد.
این ارزیابی در میان بیش از ۲ هزار دانشگاه از ۱۰۰ کشور جهان انجام شده و یکی از شاخصهای معتبر سنجش عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاهها در سطح بینالمللی به شمار میرود.
نظام رتبهبندی موضوعی شانگهای، عملکرد دانشگاهها را بر اساس شاخصهایی همچون کیفیت و تأثیر پژوهشها، انتشار مقالات علمی برتر، همکاریهای بینالمللی و حضور پژوهشگران برجسته ارزیابی میکند.
در رتبهبندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۶، دانشگاههای ایران در ۳۳ رشته از مجموع ۵۷ رشته موضوعی حضور داشتهاند و در ۱۱۴ رشتهمحل موفق به کسب رتبه شدهاند.