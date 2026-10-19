نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمان با حضور جمعی از مسئولان و فعالان قرآنی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان کرمان با حضور جمعی از مسئولان و فعالان قرآنی استان برگزار شد و در آن بر ضرورت توسعه فعالیت‌های قرآنی، ترویج نماز و استفاده از ظرفیت مساجد و مراکز فرهنگی برای گسترش معارف قرآن کریم تأکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، ضمن قدردانی از فعالان عرصه ترویج مباحث قرآنی و نماز، اظهار کرد: توجه به قرآن کریم و آموزه‌های دینی باید به یک جریان مستمر فرهنگی در جامعه تبدیل شود و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در این مسیر مسئولیت دارند.

وی با تأکید بر اینکه قرآن می‌تواند چراغ راه زندگی و زمینه‌ساز رشد اخلاقی و معنوی جامعه باشد، افزود: توسعه فعالیت‌های قرآنی زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که از ظرفیت نسل جوان، مدارس، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی به شکل هدفمند استفاده شود.

مسیب زاده مشاور، مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم کشور، نیز در این نشست گفت: اولویت اصلی وزارت آموزش و پرورش توجه به مباحث قرآنی و نماز است، زیرا اعتقاد داریم قرآن و نماز از عوامل مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مسائل اخلاقی هستند.

وی افزود: در اسناد بالادستی ابلاغی، چهار وظیفه مهم بر عهده وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته که شامل توسعه حفظ قرآن کریم، ایجاد مدارس حفظ‌محور، ارتقای سواد قرآنی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و ارتقای سواد قرآنی آموزگاران است.

حجت‌الاسلام شهابی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان، نیز از ایجاد دبیرخانه ثابت شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان خبر داد و گفت: در شهرستان‌ها نیز این شورا راه‌اندازی شده است تا در قالب پنج کارگروه تخصصی، موضوع ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآنی و نماز با جدیت دنبال شود.

اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، با اشاره به فعالیت ۹۰ مرکز قرآنی در سطح استان اظهار کرد: ترویج فعالیت‌های قرآنی در محلات با محوریت مساجد در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت پیش از ماه مبارک رمضان در استان خبر داد و افزود: ثبت‌نام از متقاضیان بیستمین آزمون قرآن و عترت در استان آغاز شده و تاکنون ۳ هزار و ۸ نفر برای شرکت در این آزمون نام‌نویسی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام افضلی، مدیر حوزه علمیه کرمان، نیز از تدوین سند پنج‌ساله قرآنی استان تا سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این سند شامل مشخصات اساتید، فهرست کتاب‌ها و مقالات و پژوهش‌های مرتبط با قرآن، ساماندهی تولیدات و توانمندسازی سرمایه‌های قرآنی است.

وی افزود: راه‌اندازی مجتمع قرآنی استان و کتابخانه تخصصی قرآن نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود زیرساخت‌های لازم برای فعالیت و پژوهش‌های تخصصی قرآنی در استان فراهم شود.

در پایان این نشست، از اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه ترویج فرهنگ قرآن کریم و همراهی با جریان‌های قرآنی تجلیل شد.