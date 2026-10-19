رفع اثر از دستور موقت توقف انتخابات فدراسیون ژیمناستیک
دستور موقت قضایی مبنی بر توقف برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک لغو شد تا این انتخابات در موعد مقرر برگزار شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در پی پیگیریهای اداره کل حقوقی و املاک این وزارتخانه و ارائه مستندات و مدارک مربوط به پروندههای مفتوح، دستور موقت قضایی مبنی بر توقف فوری فرایند برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک در تاریخ ۲۷ مهر مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت، از دستور صادرشده رفع اثر شد.
با لغو این دستور موقت، زمینه قانونی لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده و بر همین اساس، مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک امروز در موعد مقرر و مطابق ضوابط و مقررات برگزار خواهد شد.
زندی، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، گفت: وزارت ورزش و جوانان همواره بر صیانت از حقوق قانونی همه فعالان و ارکان ورزش کشور، رعایت قانون و فراهم کردن شرایطی شفاف و سالم برای برگزاری انتخابات فدراسیونهای ورزشی تأکید داشته و پیگیریهای این اداره کل نیز در همین راستا انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک، زمینه تقویت ثبات مدیریتی، توسعه فعالیتهای این رشته ورزشی و خدمترسانی مؤثرتر به جامعه ژیمناستیک کشور فراهم شود.