اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی ویژه با تمجید از بازگشت خیره‌کننده اهورا خاطری در ثانیه‌های پایانی فینال وزن ۶۵ کیلوگرم، نقش او و مهدی یوسفی را در مسجل کردن قهرمانی تاریخی ایران در لاس‌وگاس برجسته کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اگر بازگشت رویایی مقابل الدار اخمادودینوف روس در مرحله نیمه‌نهایی به اندازه کافی حماسی نبود، اهورا خاطری در دیدار فینال وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان، بازگشتی شگفت‌انگیزتر رقم زد تا صاحب مدال طلای جهان شود.

مدال طلای خاطری در کنار طلای مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم، قهرمانی مقتدرانه تیم ایران را در خاک آمریکا قطعی کرد؛ تیمی که پیش از این قهرمانی کشتی فرنگی جهان را نیز از آن خود کرده بود. ایران در این دوره با نمایشی خیره‌کننده، صاحب ۹ مدال رنگارنگ از جمله ۴ طلا شد.

تیم ایران با ۱۸۰ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و روسیه با ۱۷۱ امتیاز دوم شد. آمریکا که رقابتی کم‌فروغ را پشت سر گذاشت با ۱۰۴ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و تیم‌های ترکیه (۹۹ امتیاز) و ژاپن (۷۴ امتیاز) به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

کامبک رویایی در ۴۰ ثانیه پایانی

دیدار فینال خاطری مقابل کایجی اوگینو از ژاپن نبردی تماشایی بود؛ در حالی که حریف ژاپنی تا ۴۰ ثانیه به پایان مبارزه با نتیجه ۶ بر ۱ پیش بود، خاطری بازگشت تاریخی خود را آغاز کرد. او با یک زیرگیری و خاک، و سپس بارانداز، امتیازات حساسی گرفت که دو امتیاز دوم پس از چلنج موفق مربیان ایران ثبت شد. در فاصله ۱۰ ثانیه مانده به پایان و در شرایطی که خاطری ۶ بر ۵ عقب بود، حریف را به پل برد و با زیرکی در ثانیه‌های آخر خاک کرد تا ۷ بر ۶ پیروز میدان شود.

خاطری پس از کسب اولین عنوان جهانی‌اش بعد از طلای نوجوانان جهان در سال ۲۰۲۳ (وزن ۴۵ کیلوگرم)، غرق در شادی شد؛ طلایی که پس از برنز رقابت‌های جوانان جهان در ماه آگوست، مرهمی شیرین برای او بود.

طلای یوسفی؛ مهر تایید بر قهرمانی ایران

در وزن ۷۹ کیلوگرم، مدال طلای مهدی یوسفی با برتری ۳ بر ۱ مقابل سعید سیدولوف از روسیه، تیر خلاصی بر تعیین قهرمان تیمی بود؛ جایی که هرگونه لغزش می‌توانست جام را از دستان ایران خارج کند. یوسفی در وقت دوم با خاک کردن حریف ۳ بر ۱ پیش افتاد و در ۲۰ ثانیه پایانی با دفاعی جانانه برابر حملات سنگین کشتی‌گیر روس، پیروزی را از آن خود و قهرمانی تیمی را برای ایران مسجل کرد.

در روز پایانی، تیم روسیه به دو مدال طلا رسید؛ موخامد طاهر خانیف در وزن ۹۷ کیلوگرم نقره سال گذشته‌اش را به طلا تبدیل کرد و ماگومد التمیروف در وزن ۷۰ کیلوگرم با پیروزی ۵ بر ۳ برابر ابراهیم الهی از ایران، عنوان قهرمانی را به دست آورد.