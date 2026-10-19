به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ایجاد دهکده لجستیک سنندج با فراهم‌سازی امکان اتصال شبکه ریلی به بنادر جنوبی کشور و تسهیل فرایند‌های گمرکی و ترخیص کالا، زمینه کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش کارآمدی زنجیره تأمین و تسریع مبادلات تجاری را فراهم خواهد کرد.

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این طرح همچنین با تقویت زیرساخت‌های پشتیبان تجارت و حمل‌ونقل، ظرفیت استان کردستان را برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری افزایش می‌دهد.

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بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندر خشک سنندج در کنار ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری استان، می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه کردستان در شبکه حمل‌ونقل و تجارت کشور را فراهم کرده و این استان را به یکی از محور‌های مستعد توسعه لجستیک و مبادلات تجاری تبدیل کند.