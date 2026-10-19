موعود بنیادی فرد و بهمن عبدالهی در لیگ سطح دو قهرمانان آسیا به قضاوت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت موعود بنیادی فرد در دیدار التعاون عربستان و الفیصلی اردن خبر داد.

موعود بنیادی‌فرد به عنوان داور وسط و بهمن عبدالهی به عنوان کمک داور دوم دیدار دو تیم تیم التعاون عربستان و الفیصلی اردن از گروه C رقابت‌های لیگ سطح دو قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد.

این دیدار روز رمانان آسیا ۱۲ آبان ماه در بریده عربستان برگزار می‌شود.