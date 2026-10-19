به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد گفت: شهرستان جلفا با برخورداری از حدود ۶۰۰ هکتار باغ انار ۸۲ درصد تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و باغداری استان در تولید انار اظهار کرد: در حال حاضر ۸۳۲ هکتار از اراضی استان به کشت انار اختصاص دارد که از این میزان، ۷۴۰ هکتار بارور و ۹۲ هکتار غیربارور است.

جعفرنژاد افزود: سالانه حدود ۱۰ هزار و ۵۲۵ تُن انار در آذربایجان شرقی تولید می‌شود و متوسط عملکرد این محصول به حدود ۱۴.۵ تن در هکتار می‌رسد؛ این در حالی است که عملکرد باغهای شاخص استان به ۳۵ تن در هکتار نیز می‌رسد.

جعفرنژاد با بیان اینکه شهرستان جلفا محور اصلی تولید انار استان به شمار می‌رود گفت: حدود ۷۰ درصد سطح باغهای انار آذربایجان شرقی در این شهرستان قرار دارد. خداآفرین با حدود ۲۰۰ هکتار و میانه با ۳۲ هکتار باغ انار نیز از دیگر مناطق تولیدکننده این محصول در استان هستند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، هم‌جواری باغهای انار با رودخانه ارس و جاذبه‌های گردشگری شمال استان را از ویژگی‌های ارزشمند این محصول دانست و افزود: انار علاوه بر ارزش اقتصادی، می‌تواند در پیوند میان باغداری، گردشگری کشاورزی و توسعه کسب‌وکار‌های محلی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به تنوع ارقام انار استان، از جمله ارقام بومی، گیلوشا، ساوه، ترش، خونین، ملس و آق‌شاور خاطرنشان کرد: مصرف تازه‌خوری و قابلیت فرآوری انار به محصولاتی مانند آب‌انار، کنسانتره و رب انار، زمینه مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع تبدیلی فراهم می‌کند.

جعفرنژاد اظهار کرد: با توجه به ظرفیت تولید، امکان توسعه فرآوری و قابلیت‌های صادراتی انار، حمایت از باغداران، بهبود بهره‌وری باغها، توسعه روش‌های نوین باغداری و تقویت صنایع تبدیلی می‌تواند به افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه این محصول در اقتصاد کشاورزی استان کمک کند.